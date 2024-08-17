Курск, 17 августа, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Светлана Петренко, дочь пропавшего в Курской области пенсионера Александра Григорьева, над которым издевался украинский военный в каске СС, узнала своего отца на новом видео, опубликованном МВД Украины.

Кадр из видео

Ранее в Сети появились видеокадры, на которых неизвестный человек просит пожилого мужчину показать паспорт. На кадрах пенсионер говорит, что его зовут Александр, и называет дату — 17 августа. По словам Петренко, её отец на этом видео показывает свой старый, уже недействительный паспорт гражданина Украины.

«Паспорт, который он показывает, это его старый паспорт, который у него был, когда он приехал с Донбасса. Он валялся там в доме никому не нужный. Где он его нашёл, я не знаю. Это когда в 2014 году он ещё приехал. У него давно новый паспорт, он россиянин. А этот паспорт был в Гоголевке, получается», — сказала она «Известиям».

Женщина добавила: она очень рада, что её отец жив, и у неё появилась надежда.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Сети появилась видеозапись, на которой украинские военные, имитируя немецкий акцент, издеваются над пенсионером. По данным СМИ, боевиком ВСУ, который в нацистской каске унижает Григорьева, является 38-летний житель города Городенки Ивано-Франковской области Василий Данилюк.

Дочь Григорьева рассказала о его пропаже. По её словам, они виделись с отцом 6 августа во время переезда из Гоголевки в квартиру в Судже, где он должен был дожидаться её приезда. Женщина увезла детей в Курск, а потом решила вернуться за отцом, но дома его уже не было.

Глава Суджанского района Александр Богачёв рассказал, что Григорьева ищут. Следственный комитет возбудил в отношении издевавшихся над пенсионером боевиков ВСУ уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.