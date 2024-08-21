Суджа, Курская область, 21 августа, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Супруг расстрелянной украинскими военными 24-летней беременной жительницы Курской области Артём Кузнецов рассказал, что во время атаки жена закрыла собой двухлетнего сына от пуль и тем самым спасла ему жизнь. По его словам, мальчика ранило, но он выжил.

ИА Регнум

«Я Богу благодарен, что сын остался жив, это жена пулю эту поймала инстинктивно, потому что он был за ней. Я думаю, она просто прикрывала телом своим тело сына», ― сказал в беседе с ТАСС Кузнецов.

Он сообщил, что семья пыталась эвакуироваться из-под Суджи 6 августа на двух автомобилях. За рулём первого была беременная женщина, а в салоне сидели её мать и сын. Второй машиной управлял её муж. Военные ВСУ обстреливали проезжающие машины из различных точек, создавая эффект града пуль.

Прорваться через засаду семье удалось чудом. Пострадавшие добрались до ближайшей больницы. У мальчика диагностировали три осколочных ранения, а женщина не выжила.

«Выходит медбрат и говорит, что моя жена умерла. Она была на втором месяце беременности, мы ждали второго ребёнка», — сообщил Артём.

По его словам, тело погибшей до сих пор лежит в больнице, которая находится под контролем украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 6 августа рассказал, что в Судже в результате обстрела со стороны ВСУ погибла женщина. Кроме того, в городе ещё восемь мирных жителей получили ранения, в том числе четверо детей.

Кузнецов 8 августа рассказал о состоянии двухлетнего сына. По его словам, мальчик, которого при атаке задело осколками, находится в больнице вместе с бабушкой. Настроение у него в порядке, ножки, руки двигаются. Его жизни ничего не угрожает. При этом медики отменили, что раны на теле ребёнка глубокие — на спине, на плече и на ягодице. Ранения похожи на пулевые, считает мужчина.

В момент обстрела мальчик находился в детском кресле и начал дремать. Бабушка взяла его к себе на руки. Ребёнка спасло то, что он лежал. Женщину почти не задело, рассказал Кузнецов. Он признался, что почти не спит и очень горюет из-за гибели жены.