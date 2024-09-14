Вашингтон, 14 сентября, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Внутренняя проверка обнаружила просчёты в работе сотрудников Секретной службы США и местной полиции, которые обеспечивали безопасность на митинге кандидата в президенты Дональда Трампа в Батлере (штат Пенсильвания), где 13 июля на него было совершено покушение. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на источники.

ИА Регнум Покушение на Трампа

Проверкой установлено, что у сотрудников Секретной службы не было технической возможности получать информацию о возможных угрозах на митинге Трампа в режиме реального времени. Помимо этого, полиция не уведомила по радиосвязи о подозрительном человеке, который был в толпе сторонников кандидата, и, согласно инструкции, его фотографию направили лишь одному сотруднику.

Также «секретники» не имели доступа к внутренней коммуникации полицейских Батлера. На этапе подготовки к митингу помощники Дональда Трампа и его охрана обсуждали возможность разместить флаги и другие объекты для ограничения обзора с крыши здания, с которого в итоге произвели выстрелы. Но никто этого не сделал.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля на Трампа было совершено покушение — в сторону политика выстрелили несколько раз. Он получил ранение в ухо. Подозреваемого в стрельбе ликвидировали сотрудники службы безопасности.

26 июля Трамп раскритиковал директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рэя за некомпетентное, по его мнению, расследование этого покушения.

6 августа сенатор от штата Миссури Джош Хоули заявил, что Секретная служба США опасается, что на экс-президента могут совершить ещё одно покушение. 22 августа офис шерифа округа Кочис в Аризоне объявил о розыске 66-летнего Рональда Ли Сивруда, который в социальных сетях угрожал Трампу убийством.