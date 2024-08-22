Финикс , США, 23 августа, 2024, 00:44 — ИА Регнум. Полиция разыскивает подозреваемого, который пригрозил, что убьёт экс-президента США Дональда Трампа, собирающегося выступить в американском штате Аризона. Об этом сообщили в офисе шерифа округа Кочис.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

На странице управления в социальной сети X (бывший Twitter) отмечается, что правоохранительные органы ищут 66-летнего Рональда Ли Сивруда. Кроме того, на мужчину выписаны ордера за вождение в нетрезвом виде, наезд на человека, а также за то, что он не зарегистрировался в реестре лиц, совершивших сексуальные преступления.

Телекомпания CNN со ссылкой на представителя местной полиции в свою очередь проинформировала, что за последние несколько недель подозреваемый публиковал в соцсетях посты, в которых угрожал убить Трампа.

Кандидат в президенты от Республиканской партии собирается выступить в округе Кочис с речью о наплыве нелегальных иммигрантов в США.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля на Трампа было совершено покушение в городе Батлере (штат Пенсильвания), где проходил его предвыборный митинг. Спустя несколько минут после начала выступления политика раздалось несколько выстрелов. Кандидат в президенты получил ранение в ухо. Подозреваемого в стрельбе ликвидировали сотрудники службы безопасности.

23 июля стало известно, что Секретная служба США (USSS) порекомендовала Трампу выступать только на закрытых площадках и воздержаться от проведения своих предвыборных митингов на открытом воздухе.

6 августа сенатор от штата Миссури Джош Хоули рассказал, что агенты Секретной службы США опасаются, что на Трампа могут совершить повторное покушение.