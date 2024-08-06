Вашингтон, 6 августа, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Агенты Секретной службы США опасаются, что может произойти повторное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом заявил сенатор от штата Миссури Джош Хоули.

Zuma/TASS Дональд Трамп

«Честно говоря, они (сотрудники Секретной службы) до смерти напуганы, что покушение произойдет снова. Мы не можем допустить, чтобы это повторилось», — сказал республиканец в интервью телеканалу Fox News, ссылаясь на источник внутри силового ведомства.

Сенатор отметил, что причиной беспокойства является бездействие руководства Секретной службы. Оно не предпринимает никаких действий, чтоб разобраться в ситуации и принять необходимые меры.

По словам Хоули, ведущий агент ведомства не обеспечивала соблюдение стандартных протоколов безопасности на митинге, во время которого было совершено покушение на Трампа. Однако она всё ещё продолжает работу в Секретной службе, добавил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля американские телеканалы опубликовали новую видеозапись с места покушения на бывшего американского лидера. На ней отчётливо видно стрелявшего в Трампа Томаса Мэттью Крукса, расположившегося на крыше.

Позднее газета The New York Times опубликовала переписку между сотрудниками полиции штата Пенсильвания. Как оказалось, правоохранители пересылали фотографии предполагаемого стрелка, ходившего по территории в месте проведения митинга с дальномером. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные детали дела о покушении сенсационными. По её словам, Секретная служба не заметила и не захотела замечать подобную информацию.

В ходе предвыборного митинга Трампа в городе Батлере 13 июля в него несколько раз выстрелили. Политик получил ранение в ухо и присел за трибуну. К нему побежали сотрудники службы безопасности и вывели его в безопасное место. Один из посетителей митинга погиб, ещё двое пострадали.

Трамп 26 июля обвинил главу ФБР Кристофера Рэя в том, что ведомство некомпетентно расследует покушение. Политик сделал это заявление после того, как Рэй выразил сомнение, что ухо политика при покушении задела пуля. По мнению главы ФБР, это могли быть осколки.