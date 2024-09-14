Брянск, 14 сентября, 2024, 06:58 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью ранним утром 14 сентября сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал он в Telegram-канале.

Силами ПВО Минобороны России был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотник самолётного типа.

Пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы выехали на место происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 13 сентября в шести российских регионах уничтожили 20 украинских беспилотников самолётного типа. Над территорией Брянской области поразили восемь БПЛА, четыре — над Белгородской областью, три — над Курской, по два беспилотника ликвидировали над Смоленской и Орловской областями, один — над Калужской.

На Украине ночью 14 сентября после объявления воздушной тревоги звуки взрывов были слышны в Полтавской области. Тревогу объявляли и в Киеве, а также в Одесской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.