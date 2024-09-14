Силы ПВО РФ обезвредили украинский беспилотник в Брянской области
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник самолётного типа
Брянск, 14 сентября, 2024, 06:58 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью ранним утром 14 сентября сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал он в Telegram-канале.
Силами ПВО Минобороны России был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотник самолётного типа.
Пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы выехали на место происшествия.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 13 сентября в шести российских регионах уничтожили 20 украинских беспилотников самолётного типа. Над территорией Брянской области поразили восемь БПЛА, четыре — над Белгородской областью, три — над Курской, по два беспилотника ликвидировали над Смоленской и Орловской областями, один — над Калужской.
На Украине ночью 14 сентября после объявления воздушной тревоги звуки взрывов были слышны в Полтавской области. Тревогу объявляли и в Киеве, а также в Одесской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.