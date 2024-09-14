Полтава, Украина, 14 сентября, 2024, 03:39 — ИА Регнум. На Украине ночью 14 сентября после объявления воздушной тревоги звуки взрывов были слышны в Полтавской области. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробной информации о произошедших взрывах нет.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Киеве, а также в Одесской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве и Одессе ночью 14 сентября прогремели взрывы.

В ночь на 13 сентября в городе Николаеве на юге Украины загорелось промышленное предприятие. Глава областной администрации Виталий Ким проинформировал, что пожар оперативно ликвидировали.