Москва, 14 сентября, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Член украинской диверсионно-террористической группы Богдан Цыганенко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), который вместе с Натальей Вовк (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), служащей в ВСУ, готовил убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, обвиняется по четырём статьям УК РФ. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Неравнодушные люди оставляли цветы у телецентра в память о Дарье Дугиной

По информации издания, Цыганенко обвиняется в убийстве, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств, а также в умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщало ИА Регнум, свидетели подтвердили причастность Натальи Вовк и Богдана Цыганенко к убийству Дарьи Дугиной.

В двух решениях суда о заочном аресте фигурантов говорится, что представленные материалы свидетельствуют об обоснованности подозрений в причастности обвиняемых к совершению инкриминируемых им преступлений по мотивам политической ненависти.

Вовк служила в рядах украинской армии. Она имеет «необходимый уровень военной подготовки и конспирации, обусловленный прохождением службы в Вооружённых силах Украины».

Вовк и Цыганенко заочно предъявлены обвинения в убийстве общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору. Фигуранты также заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Дугину убили 20 августа 2022 года в Подмосковье, взорвав автомобиль, в котором она ехала с фестиваля «Традиция». В правоохранительных органах выяснили, что организацией нападения занимались украинские спецслужбы.

Цыганенко прибыл в Россию через Эстонию и обеспечил Вовк поддельными документами и автомобильными номерами. Он же помог ей собрать взрывное устройство.