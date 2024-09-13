* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 13 сентября, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Свидетели подтвердили причастность украинцев Натальи Вовк и Богдана Цыганенко (внесены в перечень террористов и экстремистов) к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной.

Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля» Дарья Дугина

В двух решениях суда о заочном аресте Вовк и Цыганенко говорится, что представленные материалы свидетельствуют об обоснованности подозрений в причастности обвиняемых к совершению инкриминируемых им преступлений по мотивам политической ненависти.

«Предоставленные показания свидетелей и потерпевшего, протоколы опознания, материалы и результаты оперативно-разыскной деятельности, а также другие материалы уголовного дела в их совокупности», — сообщает ТАСС на основании судебных документов.

Как сообщало ИА Регнум, гражданка Украины Наталья Вовк, которую обвинили в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, служила в рядах украинской армии. Вовк имеет «необходимый уровень военной подготовки и конспирации, обусловленный прохождением службы в Вооруженных силах Украины».

Вовк и Цыганенко заочно предъявлено обвинение в убийстве общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору. Фигуранты заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Дугину убили 20 августа 2022 года в Подмосковье, взорвав автомобиль, в котором она ехала с фестиваля «Традиция». В правоохранительных органах выяснили, что организацией нападения занимались украинские спецслужбы.

Цыганенко прибыл в Россию через Эстонию и обеспечил Вовк поддельными документами и автомобильными номерами. Он же помог ей собрать взрывное устройство.