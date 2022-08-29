Москва, 29 августа, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В деле убийства журналистки Дарьи Дугиной появился новый фигурант. Об этом 29 августа сообщили в ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По информации спецслужбы, к убийству дочери политолога Александра Дугина причастен житель б. УССР Богдан Цыганенко 1978 года рождения. Уточняется, что он прибыл в Россию через Эстонию и обеспечил основную подозреваемую Наталью Вовк поддельными документами и автомобильными номерами.

По информации следствия, Цыганенко помог Вовк собрать взрывное устройство.

Уточняется, что Цыганенко прибыл в Россию 30 июля 2022 года, а покинул за день до убийства Дарьи Дугиной.