Москва, 12 сентября, 2024, 03:41 — ИА Регнум. Гражданка Украины Наталья Вовк, которую обвинили в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, служила в рядах украинской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля» Дарья Дугина

В судебных материалах отмечается, что Вовк имеет «необходимый уровень военной подготовки и конспирации, обусловленный прохождением службы в Вооруженных силах Украины.

Вовк заочно предъявлено обвинение в убийстве общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти, также её заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Как сообщало ИА Регнум, Дугину убили 20 августа 2022 года в Подмосковье, взорвав автомобиль, в котором она ехала с фестиваля «Традиция». В правоохранительных органах выяснили, что организацией нападения занимались украинские спецслужбы.

К убийству причастен украинец Богдан Цыганенко 1978 года рождения. Уточняется, что он прибыл в Россию через Эстонию и обеспечил основную подозреваемую Наталью Вовк поддельными документами и автомобильными номерами. Он же помог Вовк собрать взрывное устройство.

Журналистка посмертно награждена премией в области философии.