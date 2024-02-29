Москва, 29 февраля, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Обвиняемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из базы данных ведомства.

Михаил Терещенко/ТАСС

Помимо Вовк, в перечень террористов и экстремистов также включён другой причастный к убийству Дугиной — гражданин Украины Богдан Цыганенко, который, по данным следствия, обеспечил Вовк поддельными документами и автомобильными номерами.

Как передавало ИА Регнум, Дугину убили 20 августа 2022 года в Подмосковье, взорвав автомобиль, в котором она ехала с фестиваля «Традиция». В правоохранительных органах выяснили, что организацией нападения занимались украинские спецслужбы.

Первой подозреваемой в исполнении убийства стала Вовк. После совершения преступления ей удалось покинуть Россию благодаря поддельным документам и номерам.

Позже, 7 февраля, Цыганенко объявили в розыск на Украине. Отмечалось, что в поле зрения правоохранителей Цыганенко попал из-за неоплаченных штрафов. В частности, в документе указаны две неоплаты судебных издержек и дорожный штраф по делу об административном правонарушении.

По некоторым данным, Цыганенко в 2023 году устроил ДТП в Днепропетровском районе Киева, протаранив чужой автомобиль.

В апреле 2023 года стало известно об аресте Ивана Рыбина. Весной 2022 года он занимал должность государственного инспектора ГИБДД и имел доступ к информационной системе Госавтоинспекции. Рыбин получил личные сведения о Дугиных (данные о месте их жительства, марки и номера принадлежащих им автомобилей и другую информацию) и продал их за 3350 рублей ранее судимому за мошенничество Даниилу Чоудхури. Последний отправил полученную информацию неустановленным лицам.

Нагатинский суд Москвы 9 ноября приговорил экс-сотрудника МВД Ивана Рыбина и ранее судимого Даниила Чоудхури к четырём и одному годам колонии соответственно. Кроме того, Рыбина решением суда лишили звания майора полиции.