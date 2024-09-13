Москва, 13 сентября, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Российские подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия на курском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Сергей Бобылев

Он отметил, что российские военные, продолжая наступательные действия, нанесли поражение формированиям 22-й и 44-й механизированным, 82-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, а также Покровский и Борки.

Пресс-служба Росгвардии сообщила, что в Курской области в результате огневого налёта уничтожены до 50 украинских военных. Помимо этого, противник лишился пяти опорных пунктов временной дислокации и трёх станций радиоэлектронной борьбы.

По данным Минобороны РФ на 12 сентября, ВСУ потеряли более 12,5 тыс. бойцов и 101 танк с начала боевых действий в Курской области.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение в Курскую область является масштабной провокацией киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил глава государства.