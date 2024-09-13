Москва, 13 сентября, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки в Курской области потеряли до 300 бойцов и семь танков, сообщил 13 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Global Look Press/Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

«За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники, в том числе семь танков, две боевые машины пехоты, три бронетранспортёра и 22 боевые бронированные машины», — сообщили в оборонном ведомстве.

Также российские военные ликвидировали артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы, две инженерные машины разграждения и восемь автомобилей ВСУ.

Бойцы группировки войск «Север» поразили формирования 22-й и 44-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки в Курской области.

Также ВС России отразили контратаку противника в направлении населённого пункта Обуховка, сорваны две попытки атак в районах населённых пунктов Камышевка и Борки.

По данным Минобороны РФ на 13 сентября, всего за время боевых действий на курском направлении украинские подразделения потеряли более 12 795 военных и 108 танков.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на слова украинских военных сообщил, что бойцы ВСУ усомнились в целесообразности операции в Курской области. Военные, которые были переброшены в российский регион, заявили, что бои на этом участке становятся всё сложнее. При этом ситуация на других направлениях фронта всё ещё остается напряжённой для противника.