Москва, 13 сентября, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с начала боевых действий на курском направлении потеряли более 12,7 тыс. военных. Об этом 13 сентября проинформировали в Министерстве обороны.

Global Look Press/Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12 795 военнослужащих, 108 танков, 44 боевые машины пехоты, 86 бронетранспортёров, 691 боевую бронированную машину, 418 автомобилей, 93 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Помимо этого, украинские военные потеряли восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК), две транспортно-заряжающие машины, 25 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 12 единиц инженерной техники, из них шесть инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Российские военные продолжают уничтожать формирования ВСУ в Курской области, подчеркнули в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее российские войска освободили 10 населённых пунктов в Курской области. Так, в ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» в течение двух суток освобождены: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь, уточняло оборонное министерство.

11 сентября командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов информировал, что российские военные освободили около десяти населённых пунктов в Курской области. По его словам, ВСУ несут большие потери на курском направлении, из-за чего украинские военные начинают осознавать, что удержать эту территорию им будет тяжело.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.