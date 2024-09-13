Москва, 13 сентября, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Российские войска в результате ударов уничтожили пункты временной дислокации нацформирований Вооружённых сил Украины (ВСУ) и наёмников. Об этом 13 сентября на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По данным оборонного ведомства, в период с 7 по 13 сентября российские войска нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками.

«Кроме того, поражались места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, арсеналы, склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы восстановления вооружения и военной техники, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников», — сообщили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее министерство докладывало об уничтожении скоплений бойцов и бронированной техники ВСУ в приграничном районе Курской области экипажами российских самолётов Су-25. Уточнялось, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения экипажи штурмовиков Су-25 выполнили противоракетный манёвр с отстрелом тепловых ловушек, после чего вернулись на аэродром вылета.

До этого ВС РФ уничтожили скопления ВСУ в приграничье Курской области. Штурмовики Су-25 нанесли удар по личному составу и бронетехнике противника.