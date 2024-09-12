Москва, 12 сентября, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Экипажи российских самолётов Су-25 нанесли удар по скоплению бойцов и бронированной технике Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 12 сентября сообщило Минобороны РФ.

Кирилл Нортон/РИА Новости

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения экипажи штурмовиков Су-25 выполнили противоракетный манёвр с отстрелом тепловых ловушек, после чего вернулись на аэродром вылета.

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Ранее российское оборонное ведомство сообщало об уничтожении скопления ВСУ в приграничье Курской области. Штурмовики Су-25 нанесли удар по личному составу и бронетехнике противника.

Как передавало ИА Регнум, российские военные за минувшие сутки отразили две контратаки ВСУ в направлении населённых пунктов Фанасеевка и Снагость в Курской области. Также ВС России отразили четыре попытки противника прорваться через границу РФ в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье. Было ликвидировано до 55 боевиков ВСУ.