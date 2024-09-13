Москва, 13 сентября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил ряд вопросов по линии МИД, с докладом выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщила 13 сентября пресс-служба Кремля в своём Telegram-канале.

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«У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов по линии Министерства иностранных дел. Соответственно, и докладчик — Сергей Викторович Лавров», — обратился Путин к участникам совещания.

Глава государства попросил министра рассказать и о его последних контактах с зарубежными коллегами.

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В этот же день сообщалось, что секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) и встретился с её лидером Ким Чен Ыном. В Совбезе подчеркнули, что встреча внесёт важный вклад в реализацию двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве двух стран.

Днём ранее Владимир Путин провёл встречу с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.