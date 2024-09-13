Пхеньян, 13 сентября, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в пятницу, 13 сентября, посетил с рабочим визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) и встретился с её лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщили в Совбезе РФ.

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«13 сентября делегация во главе с секретарём Совета безопасности Российской Федерации С. К. Шойгу находилась в Пхеньяне. В рамках продолжающегося стратегического диалога между нашими странами состоялся предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки», — сказано в сообщении СБ РФ.

Шойгу принял лидер КНДР Ким Чен Ын. Отмечается, что встреча прошла в доверительной и дружеской обстановке, а также в русле договорённостей президента РФ Владимира Путина и Ким Чен Ына, достигнутых во время визита российского лидера в КНДР в июне 2024 года.

В Совбезе подчеркнули, что встреча внесёт важный вклад в реализацию двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве двух стран.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в Пхеньяне, после которых подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Документом предусмотрено оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников. Президент России назвал договор основой отношений между двумя государствами на долгий период.

Россия и КНДР, подписав договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, приняли меры по купированию множащихся угроз со стороны Запада, подчеркнула официальный представители МИД РФ Мария Захарова. Также дипломат указала на то, что Россия и Северная Корея сотрудничают строго в рамках международного права. Договор чётко предостерегает тех, кто рассчитывает решить проблемы региона военным путём, добавила она.