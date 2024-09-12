Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге проводит встречу с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом, сообщила 12 сентября пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев/POOL Президент РФ Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Ахмадиан

«Началась беседа президента России с секретарём Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадианом», — сказано в сообщении.

Накануне встречи секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что Россия завершает процедуры по подготовке к подписанию на высшем уровне межгосударственного договора Москвы и Тегерана. По его словам, Россия готова к наращиванию взаимодействия по линии Совбеза и продолжает держать на контроле вопросы практической реализации договорённостей, которые были достигнуты ранее на высшем уровне между РФ и Ираном.

5 августа Шойгу в ходе визита в Тегеран встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе встречи он назвал Иран одним из ключевых стратегических союзников России. Пезешкиан также высоко оценил роль России в стремлении урегулировать ситуацию в секторе Газа и раскритиковал действия США и Израиля в этом вопросе.