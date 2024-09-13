Москва, 13 сентября, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Военкор Евгений Поддубный, несмотря на выписку из медучреждения, будет приходить на перевязки. Об этом сообщил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

РИА Новости/Алексей Майшев Сергей Петриков и Евгений Поддубный

«Было над чем работать. Это ожоги в основном, и основное в ожогах — это глубокие ожоги, поэтому они всегда внушают определённое опасение. И мы, конечно, сейчас выписываем. Но он всё равно будет к нам возвращаться на перевязки», — рассказал он гендиректору медиагруппы «Россия сегодня», а также автору и ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселёву, присутствовавшему на выписке военкора.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 августа Поддубный получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Курской области. Военкор смог самостоятельно дойти до обочины, на которой его заметил ехавший из Суджи водитель. Затем другой местный житель довёз журналиста в промежуточный пункт оказания помощи и его госпитализировали в областную больницу.

8 августа военкора доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского. 11 августа Поддубный рассказал, что помимо ожогов получил контузию. Он добавил, что в момент удара украинского беспилотника по автомобилю отчаянно хотел жить.

Позднее Поддубный в аудиосообщении поблагодарил всех, кто за него переживает, и добавил, что Россия обязательно победит.