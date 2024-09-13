Москва, 13 сентября, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Нет сомнений, что заявление президента России Владимира Путина о последствиях разрешения Киеву бить вглубь российской территории достигло своих адресатов. Об этом заявил 13 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Представитель Кремля отметил, что заявление главы государства очень однозначное, предельно чёткое и не допускает двойных прочтений.

«У нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов», — добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября президент Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.

Ранее телеканал ITVсо ссылкой на слова премьера Великобритании Кира Стармера заявил, что президент США Джо Байден и Стармер во время встречи в Белом доме 13 сентября не станут разрешать киевскому режиму использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в Киеве с главой киевского режима Владимиром Зеленским тему применения американского дальнобойного оружия для ударов по территории России. По итогам переговоров Блинкен сообщил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме.