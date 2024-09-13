Москва, 13 сентября, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки нанесли поражение формированиям четырёх бригад ВСУ в Курской области, сообщил 13 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Сергей Бобылев

По его словам, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 22-й и 44-й механизированным, 82-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки Курской области.

Кроме того, за сутки была отражена контратака ВСУ в направлении населённого пункта Обуховка и сорваны две попытки атак в направлении населённых пунктов Камышевка и Борки.

«В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий взят в плен, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль», — сказал Конашенков на брифинге.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева. По его словам, вооружённые формирования Украины ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.

По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, ВСУ несут большие потери на курском направлении, из-за чего украинские военные начинают осознавать, что удержать эту территорию им будет тяжело.

По данным Минобороны на 12 сентября, украинские войска потеряли более 12,5 тыс. бойцов и 101 танк за время боевых действий в курском приграничье.