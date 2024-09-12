Москва, 12 сентября, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли более 12,5 тыс. бойцов и 101 танк за время боевых действий в курском приграничье, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 12 сентября на брифинге.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12 500 военнослужащих, 101 танк», — сказал Конашенков.

Он добавил, что в общей сложности после вторжения в Курскую область Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортёра, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия и 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня. В числе последних семь американских установок HIMARS и пять — MLRS.

Кроме того, российские военные уничтожили восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 24 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС противовоздушной обороны и десять единиц инженерной техники, включая четыре инженерные машины разграждения и одну установка разминирования УР-77.

Представитель Минобороны также сообщил, что за двое суток российские военные освободили десять населённых пунктов, находившихся под контролем противника. Это Апанасовка, Бяхово, Вишнёвка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

За минувшие сутки под Фанасеевкой и Снагостью отражены две контратаки, под Ольговкой попытка атаки сорвана. В результате ВСУ потеряли до 20 бойцов, боевую бронированную машину и автомобиль. Один украинский боец сдался в плен.

В районе населённых пунктов Новый Путь и Медвежье отражены четыре попытки украинских подразделений прорваться через границу. Здесь противник потерял до 55 бойцов, четыре танка, три бронетранспортёра, восемь боевых бронированных машин и две инженерные машины разграждения.

В общей сложности за сутки ВСУ потеряли в Курской области свыше 300 бойцов и 24 единицы бронетехники, добавил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что сотни бойцов ВСУ погибли под Курском от рук своих же сослуживцев при попытке сдаться в плен. По его словам, порой украинские бойцы не так активно ведут бои с российскими военными, как расстреливают сдающихся сограждан.