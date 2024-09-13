Москва, 13 сентября, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного выписали из НИИ им. Склифосовского, сообщает телеканал «Россия-24».

РИА Новости/Алексей Майшев Евгений Поддубный

«Я плохо помню, как меня доставили в Курскую больницу, но хорошо помню, что стало там значительно легче», — вспоминает Поддубный после выписки.

Он поблагодарил за профессионализм врачей, которые помогли ему быстро восстановиться.

«Врачи и медсёстры здесь творят настоящие чудеса», — добавил военкор.

Как передавало ИА Регнум, вечером 7 августа Поддубный получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области. Военкор смог самостоятельно дойти до обочины, на которой его заметил ехавший из Суджи водитель. Затем другой местный житель довёз журналиста в промежуточный пункт оказания помощи, и его госпитализировали в областную больницу.

8 августа Поддубного доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского. Там сообщили, что у военкора преобладает ожоговая травма, но также есть много мелких повреждений. 11 августа журналист рассказал, что, помимо ранений, получил контузию.

22 августа президент России Владимир Путин по телефону поздравил с днём рождения Поддубного и пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе.