Москва, 22 августа, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил с днём рождения военного корреспондента Евгения Поддубного, получившего ранение в Курской области в результате атаки украинского дрона. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба Кремля.

Алексей Никольский/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и Евгений Поддубный

«Глава государства поздравил военкора с днём рождения, пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе», — говорится в сообщении.

22 августа Поддубному исполнился 41 год. Он является автором множества репортажей и ряда документальных телефильмов о современных вооруженных конфликтах.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 августа Поддубный получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области. Военкор смог самостоятельно дойти до обочины, на которой его заметил ехавший из Суджи водитель. Затем другой местный житель довёз журналиста в промежуточный пункт оказания помощи, и его госпитализировали в областную больницу.

8 августа Поддубного доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского. Там сообщили, что у военкора преобладает ожоговая травма, но также есть много мелких повреждений. 11 августа журналист рассказал, что помимо ранений получил контузию.

Также Поддубный рассказал, что в момент удара украинского беспилотника по автомобилю отчаянно хотел жить. Кроме того, он поблагодарил всех, кто за него переживает, и подчеркнул, что Россия обязательно победит.