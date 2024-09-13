Одесса, Украина, 13 сентября, 2024, 03:28 — ИА Регнум. В ночь на 13 сентября взрывы прогремели в Одесской области на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «24».

Иван Шилов ИА Регнум Одесса

В Одесской области с 01:38 мск звучит воздушная тревога. Чуть позже в разных районах города были слышны взрывы, написало издание.

Подробности и последствия взрывов СМИ не приводит. Комментарии от местных властей не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, второй подряд беспилотник ВСУ самолётного типа поздним вечером 12 сентября был ликвидирован средствами ПВО над Брянской областью.

Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков.

Российские военные нанесли удар авиабомбой по пункту дислокации украинских войск в окрестностях города Купянска Харьковской области.