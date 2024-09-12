Москва, 12 сентября, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар авиабомбой по пункту дислокации украинских войск в окрестностях города Купянска Харьковской области, сообщили 12 сентября в Минобороны РФ.

Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Удар был нанесён с воздуха истребителем-бомбардировщиком Су-34, пункт дислокации находился в селе Петропавловка. Выявленную цель уничтожили бомбой ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в ведомстве.

«В результате точного попадания ФАБ уничтожено несколько десятков украинских националистов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские военные ударом авиабомбы уничтожили командный пункт ВСУ в населённом пункте Грушёвка Харьковской области. В результате были уничтожены до 80 украинских боевиков и восемь единиц техники, уточнили 9 сентября в Минобороны.

Впервые о том, что ВКС России начали применять в зоне СВО корректируемые трёхтонные авиабомбы, стало известно 20 июня. Тогда источник в силовых структурах сообщил, что удар нанесли по пункту временной дислокации украинских военных в селе Липцы Харьковской области.