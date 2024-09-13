Брянск, 13 сентября, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Ещё шесть вражеских беспилотников сбили за ночь 13 сентября в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Беспилотные летательные аппараты самолётного типа обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Минобороны РФ, уточнил глава области в Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет. На местах работают сотрудники экстренных служб, добавил Богомаз.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 12 сентября в Брянской области поразили два беспилотника ВСУ средствами ПВО. Никто не пострадал.

По информации Минобороны на 12 сентября, российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки два снаряда HIMARS и 59 беспилотников ВСУ. Также ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры на аэродромах и объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ.