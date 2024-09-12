В Брянской области российские военные сбили два вражеских беспилотника
Богомаз: над Брянской областью силы ПВО уничтожили два беспилотника
Брянск, 12 сентября, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Второй подряд беспилотник ВСУ самолётного типа поздним вечером 12 сентября был ликвидирован средствами ПВО над Брянской областью.
По информации губернатора региона Александра Богомаза, на месте падения обломков сбитого БПЛА пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы.
Как сообщало ИА Регнум, в небе над Брянской областью подразделения противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник. Об этом вечером 12 сентября написал в Telegram-канале Александр Богомаз.
Четыре управляемые авиабомбы и два беспилотника Вооружённых сил Украины уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщил 12 сентября временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.
Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки два снаряда HIMARS и 59 беспилотников Вооружённых сил Украины.