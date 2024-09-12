Брянск, 12 сентября, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Второй подряд беспилотник ВСУ самолётного типа поздним вечером 12 сентября был ликвидирован средствами ПВО над Брянской областью.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

По информации губернатора региона Александра Богомаза, на месте падения обломков сбитого БПЛА пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в небе над Брянской областью подразделения противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник. Об этом вечером 12 сентября написал в Telegram-канале Александр Богомаз.

Четыре управляемые авиабомбы и два беспилотника Вооружённых сил Украины уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщил 12 сентября временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки два снаряда HIMARS и 59 беспилотников Вооружённых сил Украины.