Вашингтон, 13 сентября, 2024, 00:46 — ИА Регнум. В администрации Соединённых Штатов пока не смогли подтвердить встречу американского лидера Джо Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского во время недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден и Владимир Зеленский

ГА ООН пройдёт в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на брифинге для журналистов 11 сентября, заявила, что не готова говорить о каких-либо деталях касательно недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Она обещала дать информацию о встрече Байдена и Зеленского позже.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 31 августа утвердил состав российской делегации на 79-й сессии Генассамблеи ООН. Помимо главы МИД РФ Сергея Лаврова, в делегацию вошли девять человек, среди которых постпред РФ в ООН Василий Небензя, замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели комитетов по международным делам в Госдуме и Совете Федерации Леонид Слуцкий и Григорий Карасин.

Лавров выступит на сессии Генассамблеи ООН 28 сентября, информировала журналистов официальный представитель ведомства Мария Захарова. Также российский министр на полях ГА ООН проведёт несколько встреч, в том числе с генсеком ООН Антониу Гутерришем.