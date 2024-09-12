Брянск, 12 сентября, 2024, 23:28 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью подразделения противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник. Об этом вечером 12 сентября сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«РИА Новости»

Он уточнил, что был сбит БПЛА самолётного типа. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают представители экстренных служб.

Как передавало ИА Регнум, четыре управляемые авиабомбы и два беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщил 12 сентября временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки два снаряда HIMARS и 59 беспилотников Вооружённых сил Украины.