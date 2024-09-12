Курск, 12 сентября, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Четыре управляемые авиабомбы и два беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщил 12 сентября временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Ещё четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ и два БПЛА самолётного типа уничтожены в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал он.

Ранее Минобороны России информировало, что российские военные за минувшие сутки отразили две контратаки ВСУ в направлении населённых пунктов Фанасеевка и Снагость в Курской области. Кроме того, бойцы ВС России отразили четыре попытки украинских боевиков прорваться через российскую границу в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье.

Всего за сутки украинские военные потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков. Общие потери ВСУ в Курской области с момента вторжения превысили 12,5 тыс. бойцов и 100 танков.

ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским боевикам пройти вглубь территории РФ. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, ВСУ несут большие потери на курском направлении, из-за чего украинские военные начинают осознавать, что удержать эту территорию им будет тяжело.