Москва, 12 сентября, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук трижды меняла требования по разделу имущества до суда. Об этом 12 сентября заявил её супруг Владислав Бакальчук после заседания в Савёловском суде Москвы.

Council.gov.ru Татьяна Бакальчук выступает в Совете Федерации

По словам предпринимателя, после изучения материалов дела его и адвокатов удивили претензии истца.

«Татьяна требует официально прекратить брак, то есть юридически закрепить развод, определить, где будут жить дети, и обязать меня выплачивать алименты. При этом она трижды изменила свои требования по разделу имущества до начала суда», — написал он в Telegram-канале.

Бакальчук уточнил, что изначально жена настаивала на 100% компании Wildberries, ссылаясь на интересы детей. После этого Татьяна попросила выплатить свыше 529 млн рублей за 1% доли в компании, а также признать за ней права на всю организацию. В последней версии иска появились требования о разделе только другого имущества.

У ответчика такое количество изменений вызвало ряд вопросов. Владислав Бакальчук заявил о намерении сохранить семью, поэтому его представители просили у судьи время для примирения.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля Татьяна Бакальчук подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса с мужем. Она заметила, что Владислав владеет 1% компании и не участвует в управлении Wildberries. Её супруг, в свою очередь, заявил, что маркетплейс якобы подвергся попытке «рейдерского захвата». Однако предпринимательница информацию опровергла.

В Wildberries 26 августа сообщили, что иск Татьяны Бакальчук о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком приостановлен из-за того, что суд запросил дополнительные документы по делу.