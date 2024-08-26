Москва, 26 августа, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Иск основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с супругом Владиславом Бакальчуком приостановлен из-за того, что суд запросил дополнительные документы по делу, сообщили в пресс-службе компании.

Максим Константинов / ТАСС

Савёловский суд Москвы 26 августа продлил «по техническим причинам» оставление без движения иска Бакальчук.

В пресс-службе Wildberries пояснили, что суд запросил дополнительные документы. В настоящее время они подготавливаются и будут предоставлены в установленные сроки.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса с мужем. Она заметила, что Владислав Бакальчук владеет 1% компании и не участвует в управлении Wildberries. Её муж, в свою очередь, заявил, что маркетплейс якобы подвергся попытке «рейдерского захвата». Однако предпринимательница опровергла эту информацию.

5 августа компания Wildberries завершила объединение с оператором наружной рекламы Russ в ООО «РВБ». Права и обязанности по договорам о реализации товаров на сайте Wildberries в полном объёме передали ООО «РВБ». Маркетплейс при этом пообещал, что переход на новое юридическое лицо не отразится на работе партнёров и клиентов с торговой площадкой. В компании отметили, что все услуги доставки, хранения и выдачи заказов выполняются в обычном режиме.

Проектное подразделение Wildberries — «ВБ Девелопмент», основанное Владиславом Бакальчуком, задолжало головной компании более 30 млрд рублей.