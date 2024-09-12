Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 18:53 — ИА Регнум. В России строятся тысячи храмов, синагог и мечетей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что такого не было ни в царской, ни в советской России.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«У нас строятся сотни, может быть уже тысячи мечетей, новых абсолютно храмов, синагог. У нас всё это «на марше», все активнейшим образом развивается», — отметил российский лидер на Петербургском международном форуме объединенных культур.

Вместе с этим Путин, вспоминая недавний визит в Тыву, отметил, что ни в царской России, ни в СССР подобного развития религиозных общин не было.

Президент добавил, что Россия изначально складывалась как многонациональное государство и это, безусловно, отразилось на её традициях.

«В этом основа и нашей общей идентичности, и нашей духовной силы», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня Путин отмечал, что Россия непобедима, потому что многонациональный и многоконфессиональный народ чувствует себя единой семьёй.

Российский лидер также напомнил, что у России никогда не было благостных времён, она всегда укреплялась, проходя через сложности. Президент отметил, что всегда были люди, которые принимали для себя внутреннее решение служить Отечеству и защищать его.

20 августа Путин заявил, что во все времена народы РФ объединяла морально-нравственная основа, любовь к Отечеству, уважение к истории и старшему поколению и вера в будущее.