Грозный, 20 августа, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Российские дети должны чувствовать себя уверенно на своей собственной земле, заявил 20 августа президент России Владимир Путин на встрече с добровольцами, проходящими подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Мы с вами живём ради Родины… Мы живём для того, чтобы она была сильной, чтобы наши дети, наши внуки чувствовали себя уверенно на своей собственной земле», — приводит слова главы государства официальный сайт Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна. Тем не менее во все времена народы РФ объединяла морально-нравственная основа, любовь к Отечеству, уважение к истории и старшему поколению и вера в будущее.

Как передавало ИА Регнум, на встрече с добровольцами, проходящими подготовку перед отправкой в зону проведения специальной военной операции, президент России также заявил, что даже в самые сложные времена находились люди, не жалевшие себя ради своей Родины и будущего российского народа.

20 августа Владимир Путин прибыл в Чеченскую Республику. В ходе визита глава государства посетил могилу первого президента республики Ахмата Кадырова, а также приехал в Российский университет спецназа в Гудермесе. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя приезд президента РФ в военный вуз, подчеркнул, что за два с лишним года на полигонах РУС прошли подготовку 19 тысяч добровольцев, получивших знания и бесценный опыт.