Москва, 14 июня, 2024, 19:03 — ИА Регнум. У России никогда не было благостных времён, она всегда укреплялась, проходя через сложности, заявил 14 июня президент Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

Кадр из видео

«Всегда страна наша укреплялась, проходя через какие-то испытания, через какие-то сложности», — заявил он.

Глава государства добавил, что у России всегда были люди, которые принимали для себя внутреннее решение служить Отечеству и защищать его.

Российский лидер приехал в Солнечногорск на встречу с участниками образовательной программы «Время героев». Целью программы является подготовка высококвалифицированных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в системе госуправления.

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Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля сообщил о запуске кадровой программы «Время героев». Обучение первого потока программы стартовало 27 мая. Она предусматривает четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый.

Ранее 14 июня Путин прибыл на встречу с руководством Министерства иностранных дел, где выступил с речью, затронув главные вопросы, включая СВО.