Путин: Россия всегда укреплялась, проходя через сложности
Москва, 14 июня, 2024, 19:03 — ИА Регнум. У России никогда не было благостных времён, она всегда укреплялась, проходя через сложности, заявил 14 июня президент Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».
«Всегда страна наша укреплялась, проходя через какие-то испытания, через какие-то сложности», — заявил он.
Глава государства добавил, что у России всегда были люди, которые принимали для себя внутреннее решение служить Отечеству и защищать его.
Российский лидер приехал в Солнечногорск на встречу с участниками образовательной программы «Время героев». Целью программы является подготовка высококвалифицированных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в системе госуправления.
Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля сообщил о запуске кадровой программы «Время героев». Обучение первого потока программы стартовало 27 мая. Она предусматривает четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый.
Ранее 14 июня Путин прибыл на встречу с руководством Министерства иностранных дел, где выступил с речью, затронув главные вопросы, включая СВО.