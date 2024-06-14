Москва, 14 июня, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Россия непобедима, потому что многонациональный и многоконфессиональный народ чувствует себя единой семьей, заявил 14 июня президент России Владимир Путин на встрече с участниками кадровой программы «Время героев».

ИА Регнум Владимир Путин

«У нас многонациональная страна, многоконфессиональная. Но пока мы чувствуем себя одной семьей, мы непобедимы», — заявил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что в этом сила России, которую никто не может преодолеть.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 14 июня приехал в подмосковный Солнечногорск на встречу с участниками образовательной программы «Время героев». Президент заявил, что одна из важнейших задач сегодня — это кадры.

Российский лидер также напомнил, что у России никогда не было благостных времён, она всегда укреплялась, проходя через сложности. Президент отметил, что всегда были люди, которые принимали для себя внутреннее решение служить Отечеству и защищать его.

О создании кадровой программы президент сообщил в послании Федеральному собранию 29 февраля. Программа строиться по тем же стандартам, что и «Лидеры России». В новой кадровой программе могут участвовать все бойцы и ветераны СВО вне зависимости от звания.