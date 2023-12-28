Москва, 28 декабря, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский предал свой народ, заявил 28 декабря глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «РИА Новости» и «Россия 24».

Иван Шилов ИА Регнум

Он напомнил о недавнем инциденте с участием Зеленского, когда тот наигранно сказал, что забыл русский язык. При этом всего несколько лет назад он призывал, чтобы на Украине «отстали от русских». Зеленский говорил, что он гражданин Украины, по национальности еврей, но русский — его родной язык.

«Почему же он не может вот эту принципиальную линию выдержать? Он предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа», — заявил Лавров.

Глава российской дипломатии также напомнил, что большинство жителей Украины всегда говорили по-русски, на русском читали книги и смотрели фильмы. При этом некоторые актеры комедийного жанра буквально «не вылезали из России».

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин заявил, что в стране может начаться гражданская война из-за той политики, которую проводит Зеленский. В частности, из-за решения Киева усилить мобилизацию и продолжать боевые действия, несмотря на возможное прекращение поставок оружия и финансов с Запада.

Лавров, комментируя критику в адрес Зеленского со стороны украинского армейского руководства и политиков, заявил 27 декабря, что искать выход из этой ситуации следует самому руководству в Киеве, притом что Украина давно утратила свою самостоятельность.