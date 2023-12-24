Киев, 25 декабря, 2023, 00:04 — ИА Регнум. Решение украинского руководства продолжать военные действия несмотря на возможное прекращение поставок денег и оружия со стороны Запада, а также усилить мобилизацию населения может привести к гражданской войне, заявил 24 декабря бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Иван Шилов ИА Регнум Президент Украины Владимир Зеленский

«Все события <…> будут влиять на начало гражданской войны на Украине», — отметил он на своём YouTube-канале.

Эксперт отметил отсутствие денег в стране, девальвацию гривны, а также спрогнозировал инфляцию и карточную систему. Кроме того, Соскин указал на отсутствие каких-либо успехов ВСУ на фронте. По его словам, есть только огромные потери и совершенно «зажравшаяся верхушка», которая утратила понимание ситуации.

Для продолжения военных действий в Киеве усилили набор мужчин и женщин в ряды ВСУ для их дальнейшей переброски на фронт. С началом задержания украинцев возникнет стихийное сопротивление, предположил бывший советник Кучмы.

Он добавил, что ситуация на Украине развивается по плохому сценарию, никакого контрнаступления и прорыва не ожидается, у украинцев уже заканчиваются даже обычные вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что ВСУ не могут найти способы привлечь в армию ещё 500 тыс. человек. По его словам, текущий призыв не позволяет восполнять потери ВСУ. Так, добавил он, взамен 100 выбывшим из строя в среднем удаётся мобилизовать всего 20 человек.

24 декабря командир украинского батальона Назарий Кишак рассказал о специальных блокпостах для вручения повесток, которые будут оборудованы по всей Украине до конца декабря. ВСУ «берутся за мобилизацию», так как украинским военнослужащим на передовой требуется замена. На фронт отправятся «мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры и все попавшиеся», сказал он. Официального подтверждения этому от украинских властей не было.