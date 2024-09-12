Москва, 12 сентября, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Хакеры атаковали инфраструктуру центра выдачи электронной подписи УЦ «Основание» (включает АО «Аналитический центр» и АО «Единый портал ЭП»), говорится в Telegram-канале центра.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Отмечается, что атака была совершена в ночь на 11 сентября, в результате в системе выпуска сертификатов произошёл сбой. Часть сертификатов безопасности была отозвана.

Кроме того, возник сбой в работе DNS-серверов, сайты центра uc-osnovanie.ru и iecp.ru оказались недоступны. В центре заявили, что «угрозы компрометации закрытых ключей пользователей нет».

«Закрытые ключи хранятся заявителями индивидуально на сертифицированных носителях, физический доступ к которым имеет только владелец ключа и сертификата», — уточнили в организации.

Как передавало ИА Регнум, в июне центр противодействия кибератакам Solar JSOC зафиксировал крупную распределённую кибератаку на каналы связи Игр БРИКС в Казани. По словам главы обеспечивающего киберзащиту ГК «Солар» Владимира Дрюкова, хакеры задействовали практически все известные типы DDoS-атак, три волны киберударов удалось отразить. В марте во время выборов президента России хакеры совершили 12,2 млн DDoS-атак на все цифровые ресурсы Центральной избирательной комиссии, в том числе 14 целенаправленных атак общей продолжительностью 84 минуты.

2 мая главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов подчеркнул, что Россия является наиболее атакуемой хакерами страной мира. Президент России Владимир Путин 19 марта поручил Федеральной службе безопасности усилить защиту информационной инфраструктуры, а также расширить меры превентивного реагирования на фоне роста количества кибератак.