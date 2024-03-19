Москва, 19 марта, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Федеральной службе безопасности необходимо усилить защиту информационной инфраструктуры в России и расширить меры превентивного реагирования с учётом роста количества кибератак, заявил 19 марта президент Владимир Путин на коллегии ведомства.

Илья Питалев/ РИА Новости

«Количество атак на нашу информационную инфраструктуру, безусловно, растёт», — подчеркнул глава государства.

Путин призвал ФСБ для решения задач по киберзащите активно сотрудничать с учёными, бизнесом, занимающимся цифровыми разработками, а также использовать российские достижения в квантовых технологиях и развитии искусственного интеллекта.

Как передавало ИА Регнум, Центризбирком 17 марта сообщил, что на сайт комиссии с 1 января совершили почти 8 млн кибератак, в том числе высокой степени критичности. С 15 марта, когда началось голосование на президентских выборах, на цифровую площадку органа совершили 19 тыс. опасных воздействий, в том числе девять целенаправленных DDoS-атак, длившихся в общей сложности 38 минут.

Роскомнадзор 18 марта сообщил, что во время президентских выборов в России на информационно-телекоммуникационную инфраструктуру страны совершили 497 DDoS-атак, в ответ на которые потребовалось применять контрмеры. В ведомстве отметили, что атаки были одновременно на все ресурсы, задействованные в выборах. Самая долгая кибератака продлилась 40 часов 12 минут.