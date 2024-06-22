Казань, 22 июня, 2024, 03:37 — ИА Регнум. Центр противодействия кибератакам Solar JSOC зафиксировал крупную распределенную DDoS-атаку на каналы связи Игр БРИКС, заявил 21 июня глава обеспечивающего киберзащиту ГК «Солар» Владимир Дрюков.

Andersson18824 Хакер

«Вредоносные запросы летели с десятков тысяч IP-адресов из самых разных стран, мощность атаки в пике достигала 400 Гбит/с», — уточнил он.

Дрюков добавил, что удалось отбить три волны киберударов. Хакеры задействовали практически все известные типы DDoS, это редко встречается.

Атаки совершались на дворец водных видов спорта, ледовый дворец, баскет-холл, академию тенниса, центральный стадион и другие площадки Игр БРИКС. Компании потребовалось перенастроить механизмы защиты из-за изменения целей и векторов хакеров.

Как передавало ИА Регнум, в марте во время выборов президента России хакеры совершили 12,2 млн DDos-атак на все цифровые ресурсы Центризбиркома, в том числе 14 целенаправленных атак общей продолжительностью 84 минуты.

Россия является наиболее атакуемой хакерами страной мира, заявил 2 мая главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. До пандемии коронавирусной инфекции эти шансы составляли 30–35%, во время пандемии они выросли до 40–50% и сейчас — свыше 70%, сказал он.