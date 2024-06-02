Москва, 2 июня, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Россия на сегодняшний день является наиболее атакуемой хакерами страной мира. Об этом 2 мая заявил в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Самое большое количество инцидентов информационной безопасности за 2023 год в мире — это Россия, и более того, шансы того, что вы, просто выходя в интернет, сейчас встретитесь с фишингом или другим мошенничеством, у вас сейчас 73-75%», — процитировало его слова агентство «Прайм».

Эксперт уточнил, что до пандемии коронавирусной инфекции эти шансы составляли 30-35%, во время пандемии они выросли до 40-50% и сейчас составляют свыше 70%.

«И причин того, что он [процент на шанс встретить мошенников] начнёт падать, нет», — подчеркнул Голованов.

Он также ответил на вопрос о том, почему хакерам менее интересны страны с менее защищённой, чем у России, инфраструктурой, к примеру государства Африки. По словам эксперта, это связано с тем, что сейчас деньги для многих из хакеров не являются главным.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев 14 апреля рассказал, что западные страны поощряют кибератаки хакерских группировок против России. Он добавил, что западные спецслужбы активно используют информационные технологии для кибератак на объекты критической российской инфраструктуры и для ведения разведывательной деятельности.

Президент России Владимир Путин 19 марта поручил ФСБ усилить защиту информационной инфраструктуры, а также расширить меры превентивного реагирования на фоне роста количества кибератак. Глава государства предложил спецслужбам для решения задач киберзащиты активно сотрудничать с учёными, занимающимся цифровыми разработками, бизнесом и использовать отечественные достижения в квантовых технологиях и развитии искусственного интеллекта.