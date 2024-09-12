Москва, 12 сентября, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Мужа арестованной по делу о неуплате налогов интернет-блогера Елены Блиновской Алексея Блиновского задержали в воинской части на южнодонецком направлении. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС Алексей Блиновский

«Блиновский задержан», ― отметил представитель правоохранительных органов.

При этом детали и причины задержания неизвестны.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля Блиновский заявил, что с ним хотят разорвать контракт на службу без его согласия. Он пожаловался главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и попросил его вмешаться. В апреле СМИ писали, что Блиновский подписал контракт с Минобороны России, чтобы участвовать в спецоперации. При этом его отец отрицал эту информацию.

Позднее его сослуживец Эльман Пашаев рассказал, что Блиновский находится вместе с ним в зоне спецоперации, где он получил позывной Брикс. По словам Пашаева, их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась вылететь в Казахстан через Белоруссию после возбуждения против неё уголовного дела о неуплате налогов.

В марте 2024 года СК завершил предварительное следствие уголовного дела в отношении Елены и Алексея Блиновских. Кроме неуплаты налогов, их обвинили в получении преступным путём более 700 млн рублей. Супруги начали знакомиться с материалами дела 26 марта.

2 апреля Блиновская заявила о намерении заключить мировое соглашение с Федеральной налоговой службой и погасить долги. Она отметила, что готова для этого заложить дом.