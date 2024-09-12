* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 12 сентября, 2024, 06:39 — ИА Регнум. В отношении журналиста Сергея Лойко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело за систематическую публикацию постов в Telegram-канале без необходимых отметок о статусе иноагента. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

ru.torange.biz Уголовное дело

Силовики объяснили «РИА Новости», что против Лойко завели дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»).

Утверждается, что он неоднократно нарушал законодательство. За публикацию материалов без маркировок иноагента журналисту грозит штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.

В 2019 году в телеэфире на НТВ во время обсуждения национализма на Украине политолог Михаил Маркелов обратил внимание на то, что гражданин России Лойко поддерживал организатора «Украинской повстанческой армии» (УПА, экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеру. На замечание журналист отреагировал нацистским приветствием. В 2022 году Минюст России внес Лойко в реестр иноагентов.

Как сообщало ИА Регнум, против певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Ход расследования контролирует прокуратура.

В июле Басманный суд Москвы заочно приговорил политолога Аббаса Галлямова (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом) к восьми годам колонии по делу о распространении фейков о Вооружённых силах РФ. Также ему четыре года запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов.