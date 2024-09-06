Москва, 6 сентября, 2024, 17:39 — ИА Регнум. В отношении певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Максим Блинов/РИА Новости Елизавета Гырдымова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Ход расследования контролируется прокуратурой.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля столичная прокуратура выявила в действиях ряда публичных лиц нарушения требований уголовного законодательства. Уголовные дела, в том числе по статье «реабилитация нацизма», грозили актрисе Яне Трояновой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), историку Тамаре Эйдельман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Монеточке.

Гырдымову включили в реестр иноагентов в январе 2023 года. Как пояснили в ведомстве, певица получала финансовую поддержку от иностранных источников, собирала средства в поддержку Украины, высказывалась против специальной военной операции.

После начала СВО певица покинула Россию и позднее сделала ряд острых антироссийских заявлений. В июне и августе 2023 году её штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в публикациях на 30 тыс. рублей.