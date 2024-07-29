* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 29 июля, 2024, 21:36 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы заочно приговорил политолога Аббаса Галлямова (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом) к восьми годам колонии по делу о распространении фейков о Вооружённых силах РФ, передаёт «Газета. Ру» со ссылкой на адвоката Галлямова Алана Гамазова.

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По словам защитника, суд назначил Галлямову восемь лет колонии заочно и на четыре года запретил заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Правоохранительные органы в марте объявили Галлямова в розыск по уголовной статье. До этого Минюст включил его в реестр иноагентов. По данным министерства, политолог распространял материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против СВО, выступал как эксперт на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.