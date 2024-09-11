Москва, 11 сентября, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Россия продолжит военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Ираном, не нарушая международное право. Об этом заявил 11 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Mid.ru Замминистр иностранных дел Сергей Рябков

«Военно-техническое сотрудничество между нашими странами осуществляется таким образом, что оно не содержит никаких элементов, нарушающих международное право и соответствующие в том числе резолюции Совета Безопасности ООН и не нарушающие никоим образом внутреннее законодательство нашей страны. Это сотрудничество не влияет на региональный баланс на Ближнем Востоке», — сказал дипломат.

Рябков добавил, что это проблема американцев, продолжающих педалировать тему неких поставок из Ирана в Россию. Исчерпывающие разъяснения на тему отсутствия такого сотрудничества давались неоднократно, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на источники утверждал, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования в конфликте на Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 11 сентября отметил, что заявления о якобы поставках оружия России другими государствами не имеют под собой никаких оснований. По его словам, у РФ развиваются свои отношения с целым рядом государств, Москва сотрудничает в самых разных областях, будет продолжать это сотрудничество.

Ранее представитель Кремля подчёркивал, что Иран является важным партнёром для России, с которым развиваются торгово-экономические отношения. Он добавил, что сотрудничество и диалог между странами развивается во всех возможных областях, включая самые чувствительные. Сотрудничество будет развиваться в интересах народов обеих стран, заверил Песков.